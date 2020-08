Giochi e Fisco: nel primo semestre le entrate da slot machine e lotterie perdono il 42,5%

Nel periodo gennaio-giugno 2020, le entrate tributarie erariali (Fig. 1) accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 186.304 milioni di euro, con una diminuzione di 13.983 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-7,0%). La variazione negativa riflette l’impatto delle misure introdotte dal D.L. n. 23/2020 che ha disposto la sospensione di versamenti tributari e contributivi per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 4.491 milioni di euro (-3.325 milioni di euro, pari a –42,5%) e hanno naturalmente risentito della sospensione dei giochi a partire dalla fine dei concorsi del 21 marzo 2020 ; considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 4.277 milioni di euro (-3.311 milioni di euro, pari a –43,6%).

Gennaio – giugno 2020- Le entrate degli apparecchi da gioco tra gennaio e giugno sono pari a 1.546 mln di euro (-53,6%) rispetto a gennaio-giugno 2019 per 1.787 milioni di minori entrate. Anche le entrate dei proventi derivanti dal gioco del Lotto (al lordo delle vincite) registrano un segno negativo con il -37,4% in meno rispetto al 2019. Le entrate del Lotto sono 2.482 mln rispetto ai 3.967 del 2019. I proventi, sempre analizzando i flussi per competenza, derivanti dalle altre attività di gioco sono pari a 93 mln (-30,6%).

Giugno 2020 – Analizzando per competenza, i soli dati del mese di giugno 2020, possiamo vedere che le entrate degli apparecchi da gioco sono pari a 47 mln di euro -91,2% rispetto a giugno 2019 per 489 milioni di euro persi. Anche le entrate dei proventi derivanti dal gioco del Lotto (al lordo delle vincite) registrano un segno negativo con 535 mln -15,1% rispetto al 2019. I proventi, infine, derivanti dalle altre attività di gioco sono pari a 14 mln (-39,1%).

PressGiochi