06 Marzo 2026 - 20:23

Press Giochi

Giochi e fisco: nel 2025 dagli apparecchi da gioco entrate per 5,2 mld di euro

Nel periodo gennaio-dicembre 2025, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 622.132 milioni di euro, con un aumento di 17.851 milioni di euro

06 Marzo 2026

Nel periodo gennaio-dicembre 2025, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 622.132 milioni di euro, con un aumento di 17.851 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+3,0%) .

Le imposte dirette si attestano a 351.958 milioni di euro (+6.491 milioni di euro, pari a 1,9%) e le imposte indirette risultano pari a 270.175 milioni di euro (+11.361 milioni di euro, pari a +4,4%) .

Il gettito IRPEF, che si è attestato a 231.301 milioni di euro (-4.479 milioni di euro, pari a-1,9%), riflette l’andamento delle seguenti componenti:

  • ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato, 96.745 milioni di euro (-2.412 milioni di euro, pari a -2,4%);
  • ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 93.723 milioni di euro (-442 milioni di euro, pari a -0,5%);
  • ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 14.992 milioni di euro (+727 milioni di euro, pari a +5,1%);
  • ritenute a titolo di acconto applicate ai pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta, 4.035 milioni di euro (+85 milioni di euro, pari a +2,2%);
  • versamenti in autoliquidazione, 21.806 milioni di euro (-2.437 milioni di euro, pari a -10,1%).

Positivo il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla congiuntura economica (+1,3%):

  • le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 7.923 milioni di euro (+146 milioni di euro, pari a +1,9%); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotterie e delle altre attività di gioco) è di 6.624 milioni di euro (-49 milioni di euro, pari a –0,7%);
  • il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi ammonta a 11.461 milioni di euro (+123 milioni di euro, pari a +1,1%).

Gennaio – dicembre 2025: le entrate degli apparecchi da gioco tra gennaio e dicembre ammontano a 5.244 mln di euro (-3,3%) rispetto al periodo corrispondente 2024 per 179 milioni di minori entrate. I proventi, sempre analizzando i flussi per competenza, derivanti dalle attività di gioco sono pari a 383 mln (-2%).

Il solo mese di dicembre: analizzando per competenza, i soli dati del mese di dicembre 2025, possiamo vedere che le entrate degli apparecchi da gioco sono pari a 601 mln con il +22,4% rispetto a dicembre 2024 quando il Tesoro incassava 491 mln. I proventi derivanti dalle attività di gioco sono pari a 27 mln (-10%).

PressGiochi

