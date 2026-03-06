Giochi e fisco: nel 2025 dagli apparecchi da gioco entrate per 5,2 mld di euro

06 Marzo 2026 - 20:23
Nel periodo gennaio-dicembre 2025, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 622.132 milioni di euro, con un aumento di 17.851 milioni di euro
Nel periodo gennaio-dicembre 2025, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 622.132 milioni di euro, con un aumento di 17.851 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+3,0%) .
Le imposte dirette si attestano a 351.958 milioni di euro (+6.491 milioni di euro, pari a 1,9%) e le imposte indirette risultano pari a 270.175 milioni di euro (+11.361 milioni di euro, pari a +4,4%) .
Il gettito IRPEF, che si è attestato a 231.301 milioni di euro (-4.479 milioni di euro, pari a-1,9%), riflette l’andamento delle seguenti componenti:
Positivo il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla congiuntura economica (+1,3%):
Gennaio – dicembre 2025: le entrate degli apparecchi da gioco tra gennaio e dicembre ammontano a 5.244 mln di euro (-3,3%) rispetto al periodo corrispondente 2024 per 179 milioni di minori entrate. I proventi, sempre analizzando i flussi per competenza, derivanti dalle attività di gioco sono pari a 383 mln (-2%).
Il solo mese di dicembre: analizzando per competenza, i soli dati del mese di dicembre 2025, possiamo vedere che le entrate degli apparecchi da gioco sono pari a 601 mln con il +22,4% rispetto a dicembre 2024 quando il Tesoro incassava 491 mln. I proventi derivanti dalle attività di gioco sono pari a 27 mln (-10%).
PressGiochi