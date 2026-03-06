Giochi e fisco. A gennaio 2026, dai giochi entrate per 701 milioni di euro

Nel mese di gennaio 2026 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 48.927 milioni di euro (-556 milioni di euro, pari a -1,1%). Le imposte dirette si attestano a 35.106 milioni di euro (-388 milioni di euro, pari a -1,1%) e le imposte indirette risultano pari a 13.821 milioni di euro (-168 milioni di euro, pari a -1,2%).

Il gettito IRPEF, che si è attestato a 30.930 milioni di euro (-472 milioni di euro, pari a -1,5%), riflette l’andamento delle seguenti componenti:

ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato, 14.046 milioni di euro (-561 milioni di euro, pari a -3,8%);

ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 14.103 milioni di euro (674 milioni di euro, pari a +5,0%);

ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 1.694 milioni di euro (+175 milioni di euro, pari a +11,5%);

ritenute a titolo di acconto applicate ai pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta, 664 milioni di euro (-506 milioni di euro, pari a -43,2%);

versamenti in autoliquidazione, 423 milioni di euro (-254 milioni di euro, pari a -37,5%).

Negativo il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla congiuntura economica (- 10,9%): le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 701 milioni di euro (-336 milioni di euro, pari a -32,4%); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotterie e delle altre attività di gioco) è di 546 milioni di euro (-360 milioni di euro, pari a –39,7%);

il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi ammonta a 983 milioni di euro (+57 milioni di euro, pari a +6,2%);

Gennaio 2026: le entrate degli apparecchi da gioco a gennaio 2026 ammontano a 409 mln di euro (-41%) rispetto a gennaio 2025 per 285 milioni di minori entrate. I proventi, sempre analizzando i flussi per competenza, derivanti dalle attività di gioco sono pari a 38 mln (-11,6%).

