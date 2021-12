Giochi e dipendenze. Alla Camera mozione per coinvolgere i produttori di giochi nelle campagne sociali della Rai

“Il Governo deve impegnarsi a promuovere e sostenere una campagna mediatica istituzionale organizzata dalla Presidenza del Consiglio che utilizzi i canali televisivi della Rai e coinvolga anche i principali broadcaster, gli Over the top media (Ott) e i produttori di giochi on line, volta a sensibilizzare i ragazzi, maggiori fruitori delle serie di intrattenimento, dei giochi e dei social network, in merito ai rischi connessi all’uso di sostanze psicoattive, di alcol e di tabacco e all’utilizzo distorto ed eccessivo di social network e del gioco su internet e sui disturbi alimentari”.

E’ la proposta contenuta in una mozione a firma Marrocco e D’Attis di Forza Italia presentata oggi alla Camera dei deputati.

“Oggi quando si parla di dipendenze patologiche – affermano i deputati – non è più sufficiente il riferimento alle sostanze, siano esse stupefacenti o bevande alcoliche, in quanto vanno ormai ricomprese nella definizione anche i comportamenti ossessivi ed eccessivi legati ad oggetti, all’errato uso del tempo, alla distorta percezione della propria immagine e fisicità (si veda per esempio la dipendenza da internet, dal gioco online, lo shopping compulsivo, le dipendenze alimentari). L’emergenza da COVID-19, avendo fatto venir meno gli spazi di aggregazione e di socialità, ha spinto i ragazzi verso sostanze di stordimento, da una parte, mentre dall’altra, ha fatto sorgere il fenomeno degli isolati sociali che usano internet e giocano su internet fino a diventarne dipendenti” concludono.

PressGiochi