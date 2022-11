Giochi e casinò. L’indice AGEM cresce di 106,87 punti ad ottobre

L’indice AGEM cresce di 106,87 punti ad ottobre 2022 a 846,64, con un miglioramento del 14,4% rispetto al mese precedente.

Rispetto a un anno fa, l’indice è sceso di 231,28 punti, ovvero del 21,5%. L’ultimo periodo ha segnato il primo aumento mese su mese dopo uno slittamento di due mesi consecutivi. Durante l’ultimo mese, nove delle 12 società dell’indice AGEM hanno registrato aumenti del prezzo delle azioni, determinando contributi positivi all’indice AGEM e tre contributi negativi. Il maggior contributo positivo all’indice mensile è stato Aristocrat Leisure Limited, il cui aumento del 12,6% del prezzo delle azioni ha portato a un aumento di 35,62 punti dell’indice.

Light & Wonder Inc.ha contribuito con un aumento di 29,78 punti all’indice come risultato di un aumento del 30,9% del prezzo delle sue azioni. Il maggior contributo negativo all’indice è stato fornito da Konami Corp., la cui diminuzione del 2,3% del prezzo delle azioni ha comportato una perdita di 5,20 punti per l’indice AGEM. Tutti e tre i principali indici azionari statunitensi hanno registrato aumenti di mese in mese nell’ottobre 2022. Il Dow Jones Industrial Average è aumentato del 13,9% da settembre, mentre l’S&P 500 è cresciuto dell’8,0%. Nel frattempo, il NASDAQ è aumentato del 3,9% nel mese.

