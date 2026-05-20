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Giochi, De Bertoldi (Lega): “La riforma sta spostando il mercato verso l’online, rischio minori entrate fiscali”

Nel corso della discussione alla Camera sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 38/2026 in materia fiscale ed economica (A.C. 2935), il deputato della Lega Andrea De Bertoldi

20 Maggio 2026

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Nel corso della discussione alla Camera sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 38/2026 in materia fiscale ed economica (A.C. 2935), il deputato della Lega Andrea De Bertoldi è intervenuto anche sul tema della riforma del gioco pubblico, soffermandosi sugli effetti che le recenti modifiche normative starebbero producendo sul mercato.

“La riforma del gioco: anche qui ricordiamoci che le modifiche che sono state attuate stanno determinando, nella lettura dei dati, lo spostamento del gioco dal fisico all’online. Ma nell’online abbiamo una tassazione più bassa. Quindi la conseguenza è maggiore rischio di minori introiti. Su questo una riflessione la farei, soprattutto nel momento nel quale si deve arrivare, a breve, alla riforma del gioco fisico legale”.

L’intervento si inserisce nel dibattito politico e istituzionale sul futuro del settore giochi, in una fase in cui il Governo è impegnato nella definizione delle nuove regole per il comparto terrestre dopo il riordino del gioco online approvato negli ultimi mesi.

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