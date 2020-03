Giochi da tavola e videogiochi di tipo mafioso: presentata interrogazione alla Camera

Da tempo, sono in circolazione sul mercato nei negozi ludici e store online, giochi da tavola e videogiochi che inneggiano alla criminalità organizzata di tipo mafioso: tra questi, a titolo esemplificativo si citano i prodotti «Mafia City», «Mafia Empire», «Mafioso: Giochi di Gangster», «Gioco della Mafia», «City Mafia Gods», «Mafia Families» e «Narcos: Cartel Wars».

“In questi giochi, – ha affermato ieri alla Camera dei deputati l’on. Stefania Ascari del M5S – dai contenuti espliciti e violenti, i giocatori vestono il ruolo di sanguinari personaggi criminali che si sviluppano, a seconda del gioco, in scenari spesso sanguinari di supremazia mafiosa; è evidente, dunque, il carattere diseducativo di questo tipo di prodotti che, banalizzando la gravità della criminalità organizzata e trasformando in oggetto ludico il metodo mafioso, rischiano di alimentare l’inconsapevolezza su questo fenomeno e incoraggiare eventuali comportamenti violenti e diffusi”.

Ascari ha per questo presentato una interrogazione con risposta orale al Presidente del Consiglio dei Ministri per sapere se il Governo sia a conoscenza dei gravi fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza, anche normative, ritenga opportuno adottare affinché sia evitata la diffusione e la vendita sul libero mercato dei giochi e videogiochi, disponendone anche l’immediato ritiro, in quanto gli stessi rischiano di incitare all’odio e alla violenza mafiosa e di alimentare comportamenti mafiosi e di sostegno alla criminalità organizzata.

PressGiochi