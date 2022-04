Nel suo percorso finalizzato a portare i propri giochi nel mercato dell’on line, Cristaltec Spa ha sottoscritto una importante intesa con Betflag Spa, leader italiano del settore. Con questo nuovo accordo che consentirà la presenza dei giochi Cristaltec sulla piattaforma Betflag, – a partire da quelli di maggior successo quali Gallina d’Egitto, Ghost Castel, Black Out, Egyptian Mythology – Cristaltec mira a consolidare la sua presenza nel settore.

“E’ un onore per Cristaltec aver chiuso l’intesa con un operatore così importante e qualificato come Betflag”, dice Giovanni Agliata Presidente di Cristaltec Spa. “Sono certo che far conoscere i nostri prodotti ad una vasta clientela come quella di Betflag sarà per noi una grande opportunità di crescita. E’una sfida nella quale investiremo tutte le necessarie energie.”

Cristaltec presente in Italia e in Spagna quale importante produttore di hardware e software destinato al gioco terrestre di AWP e VLT, ha da tempo attuato un piano di investimenti, di ricerca e sviluppo per portare la propria filosofia di gioco e un importante offerta di prodotti anche nel settore dell’on line.

Qualità, affidabilità e innovazione tecnologica sono le caratteristiche distintive di BetFlag, uno dei Casinò Online più affidabili in Italia, presente sul mercato dal 2012. I suoi giocatori godono di una esperienza di gioco unica, responsabile e sicura grazie ad una vasta selezione di giochi autorizzati e garantiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Governo italiano. “Siamo molto entusiasti della collaborazione con Cristaltec e siamo sicuri che i nostri giocatori apprezzeranno i nuovi giochi. Non vediamo l’ora di raggiungere insieme i nostri obiettivi” – dichiara Domenico Galizia, CEO di BetFlag.

PressGiochi