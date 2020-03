Giochi. Adm pubblica circolare sull’emergenza Covid-19, sospesa base imponibile forfetaria del Preu

A far data dal giorno 8 marzo e sino al 3 aprile 2020 compresi, è sospesa la maturazione della base imponibile forfetaria del PREU sugli apparecchi awp installati presso i pubblici esercizi la cui attività è sospesa.

Blocco della decadenza dei titoli autorizzatori.

Il periodo 8 marzo- 3 aprile 2020 non sarà computato ai fini della decadenza del titolo autorizzatorio per tutti i congegni awp presenti sul territorio nazionale. Tale periodo, per gli apparecchi ubicati nell’allegato 1 del DPCM 25 febbario 2020, decorre dal 21 febbraio 2020 fino al 3 aprile 2020.