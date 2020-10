Giochi, Acadi-Confcommercio: bene Minenna su concessioni giochi pubblici

“Apprezziamo le parole pronunciate dal Direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in audizione oggi al Senato, sulla necessità di prorogare le concessioni in scadenza.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare ai nostri interlocutori istituzionali è necessaria una Riforma del sistema per permettere ai concessionari di svolgere l’attività sul territorio con programmazione e in un perimetro di regole omogenee su tutto il territorio nazionale. In questo momento il problema della disciplina concorrente tra Stato, Regioni e Comuni crea incertezza nel settore, già sofferente a causa della crisi di liquidità, con l’impossibilità di svolgere nuove gare. La proposta del Direttore, Marcello Minenna, di prorogare le concessioni di 36 mesi, tempo utile a riformare il sistema, è segno di grande responsabilità e visione, nonché di attenzione alle difficoltà del comparto. Riteniamo l’attività concessoria del Gioco Pubblico un pilastro nella lotta all’illegalità, dove più le regole sono chiare per tutti più è possibile contrastare l’attività criminale: su questo tema i concessionari sono da sempre in prima fila e continueranno ad esserlo”.

Lo dichiara in una nota il Presidente di Acadi-Confcommercio, Geronimo Cardia.

PressGiochi