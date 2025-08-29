Giochi a distanza. ADM proroga le concessioni online fino al 12 novembre 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto una proroga tecnica delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, la cui scadenza era fissata al 17 settembre 2025.

Con la determina firmata dal direttore centrale Mario Lollobrigida, la validità delle concessioni viene estesa fino al 12 novembre 2025, termine ultimo entro cui dovrà concludersi la nuova procedura di gara prevista dal decreto legislativo 41 del 25 marzo 2024. La decisione risponde all'esigenza di garantire la continuità delle entrate erariali, assicurare la tutela dei giocatori e salvaguardare la fede pubblica, mantenendo invariati oneri e condizioni stabiliti dalle convenzioni in essere, parametrati alla durata della proroga.

Per i concessionari che intendono aderire è previsto un contributo economico calcolato in proporzione ai 56 giorni di estensione, da versare entro il 3 ottobre 2025. L’importo, differenziato a seconda del regime concessorio di appartenenza — 56/2555 del contributo una tantum di 200 mila euro per le concessioni ex legge 208 del 2015 e 56/3285 per quelle ex legge 88 del 2009 — sarà comunicato in modo puntuale da ADM entro il 26 settembre, attraverso l’area riservata dei concessionari, insieme alle modalità di pagamento.

Chi non aderirà alla proroga sarà obbligato a cessare l’attività di raccolta a partire dal 17 settembre. In tal caso scatterà una fase di dismissione progressiva che prevede il blocco delle nuove iscrizioni già dal 17 agosto e la chiusura dei conti di gioco entro un mese dalla cessazione, con accredito delle giacenze ai titolari. Le somme non rimborsabili dovranno essere trasferite all’erario come conti dormienti entro due mesi, mentre ADM procederà alla verifica della regolarità dei versamenti e del rispetto degli obblighi fiscali e contrattuali, trattenendo le fideiussioni fino all’accertamento dell’assenza di debiti nei confronti dello Stato e dei giocatori.

Infine, il provvedimento stabilisce disposizioni transitorie anche per i concessionari che pur aderendo alla proroga non abbiano partecipato alla nuova gara, prorogando al 22 ottobre 2025 il termine per completare le operazioni già fissate dalla comunicazione ADM del 19 giugno.

