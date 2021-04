GiocareItalia incontra esponenti del Senato per discutere le tematiche dei giochi

Continua la campagna di ascolto e confronto tra l’A.G.S.I. e GiocareItalia con le forze politiche in Parlamento per portare sul tavolo del Governo le istanze del settore del Gioco Legale, praticamente in ginocchio dopo oltre 9 mesi complessivi di blocco delle attività.

“Ho personalmente incontrato al Senato, esponenti di Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Italia Viva, che ringrazio per la disponibilità e i segni di particolare attenzione al nostro settore. A tutti abbiamo chiesto la pronta riapertura in sicurezza dell’intero settore dei Giochi Legali , una moratoria per l’entrata in vigore di alcune leggi Regionali.

Notizia delle ultime ore, la presentazione di emendamenti in materia di giochi presentati al Dl Sostegni, nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Molto attivo il senatore di FdI Antonio Iannone , firmatario di diverse proposte, insieme al collega Andrea De Bertoldi . Sul versante del Partito democratico, numerosi sono gli emendamenti a firma del senatore Gianni Pittella. Molto attiva anche Daniela Sbrollini, Senatrice di Italia Viva.

Le proposte emendative vertono su: misure di sostegno del Settore dei Giochi Legali con importi a fondo perduto e sostegno per i costi fissi ,proroga dei versamenti del Preu, misure fiscali, proroga delle concessioni. Dunque è chiaro che la drammatica situazione che l’intero settore vive da inizio pandemia covid è all’attenzione di tutte le forze parlamentari e del Governo. Sono fiducioso che con la collaborazione di tutti noi, riusciremo a portare a casa il risultato sperato”. Questo è quanto ha rilasciato il Presidente della Confederazione GiocareItalia, Pasquale Chiacchio.

