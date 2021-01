GiocareItalia in Regione Campania per evidenziare le problematiche che penalizzano il settore giochi

“In rappresentanza dell’A.G.S.I e della Confederazione GIOCAREITALIA, – fa sapere il presidente Pasquale Chiacchio – con l’Amico Enrico D’Ambrosio del CNI e di GIOCAREITALIA, ci siamo recati in Regione Campania a trovare l’On. Francesco Iovino di ItaliaViva per evidenziare le problematiche che penalizzano molto

il settore dei GIOCHI LEGALI !!!

Ringrazio l’On. Francesco Iovino per la disponibilità manifestata”.

PressGiochi