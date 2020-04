Giocare online in modo sicuro ed evitando le truffe

Nell’ultimo anno, il settore del gioco online in Italia ha confermato il trend degli ultimi anni continuando a far registrare una graduale crescita del comparto rispetto al mercato nel suo complesso. E’ stato un anno caratterizzato da innovazione e cambiamento, ma soprattutto dal consolidamento della rete legale esistente alla quale hanno concorso vari fattori, tra primi il decreto dignità che ha imposto agli operatori di fare pubblicità e sponsorizzazioni.

Nel 2019, il mercato regolamentato del gioco ha registrato una spesa di 19,3 miliardi di euro (+2,1% rispetto al 2018) con vincite pari a 89,3 miliardi (+1,7%). L’online ha rappresentato l’8,5% di questa spesa. In particolare, il raffronto agosto-dicembre 2018 e agosto-dicembre 2019 (prima e dopo l’entrata in vigore del divieto di pubblicità) vede il business del gioco in aumento del 15,8%.

Inevitabile dire che nel primo trimestre 2020 la spesa risentirà inevitabilmente dello shock causato dall’esplosione dell’emergenza sanitaria per la diffusione del Coronavirus. Infatti, se banalmente si crede che la chiusura di sale giochi e centri scommesse abbia portato l’utente a giocare online, questo non è affatto scontato.

Proprio ieri, infatti, il professor Maurizio Fiasco di Alea ha dichiarato che solo: “Un piccolo sotto insieme dei giocatori abitudinari tenta di compensare con il gioco online, ma la stragrande maggioranza a cui sono interdette sale scommesse e bingo, slot machine, lotto e superenalotto, sale videolottery, in realtà ha ridotto, e di molto, l’attitudine al gioco”.

Va tuttavia ricordato che in questi giorni in cui gli italiani devono rimanere a casa, sono molte le attività che possono fare online. Non è detto che si debba necessariamente spendere soldi, vi sono infatti numerosi siti specializzati che propongono slot machine gratis selezionate che consentono al giocatore di evitare di giocare soldi veri ma gli permettono ugualmente di intrattenersi in maniera divertente e sana e senza scaricare alcun software.

Siti sui quali i giocatori possono esser certi di accedere a giochi sicuri e legali evitando truffe.

Nei giochi online, infatti, per giocare in sicurezza, gli utenti devono assicurarsi che il sito sia licenziatario di una concessione AAMS e che sia presente nel sito prescelto il logo relativo all’AAMS, elemento che tutela il giocatore e assicura che il casinò sia legale e in regola nello svolgimento dell’attività. Il sito deve richiedere i documenti identificativi che garantiscano la maggiore età del giocatore, entro 30 giorni dall’iscrizione. Giocare su siti legali tutela il giocatore, in quanto essi garantiscono la sicurezza dei dati personali, la sicurezza dei giochi che sono certificati e rispondono anche ai requisiti richiesti sul fronte del gioco responsabile.

PressGiochi