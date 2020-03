Per chi gioca online è fondamentale avere non solo una connessione efficiente e veloce ma che sia anche sicura, visto che molto spesso trasmettiamo anche dati sensibili come pagamenti in denaro. Per evitare truffe, furto di dati e interruzioni mentre giochiamo possiamo affidarci ad alcuni consigli e strumenti utili per giocare online in completa sicurezza.

Siti sicuri

Come è stato ripetuto molto spesso, utilizzate solo siti web affidabili e certificati. Un sito web è sicuro quando viene contrassegnato con il protocollo HTTPS, necessario per trasmettere i dati dal nostro dispositivo al server con una crittografia sicura. Inoltre verificate sempre la presenza della pagina della privacy policy e le condizioni d’uso. Molto spesso anche nei siti che sembrano innocui possono nascondersi delle insidie informatiche. Per questo è importante valutare bene ogni sito web prima di registrarsi e iniziare a giocare.

Wi-Fi e reti pubbliche

Uno dei rischi maggiori per chi gioca online – ma anche per chi svolge altre attività digitali, come lo shopping – è che i propri dati vengano intercettati mentre utilizziamo una rete Wi-Fi pubblica. Questo tipo di reti p infatti la più accessibile agli hacker i quali possono intercettare le nostre comunicazioni e dunque anche i dati sensibili. Nei giochi online molto spesso dobbiamo registrarci o inviare denaro, entrambe operazioni che richiedono i nostri dati. E dunque consigliato evitare di farlo mentre siamo connessi con una rete Wi-Fi pubblica, oppure, se non abbiamo altra connessione, utilizzate uno degli strumenti che vi proponiamo di seguito.

Strumenti utili

Uno degli strumenti digitali più utilizzati per proteggere la nostra connessione e dunque anche i nostri dati sono le virtual private network. Le VPN offrono un ulteriore livello di sicurezza facendo passare tutto il traffico internet attraverso un tunnel virtuale che fa da tramite tra i siti di giochi online e il dispositivo rendendo la rete privata e sicura che nasconde anche il nostro indirizzo IP. A questo strumento si può sempre – anzi è consigliato da tutti gli esperti di cybersecurity – aggiungere un livello di protezione per tutti i nostri account, compreso quelli per i siti di giochi online, attraverso password forti, uniche e originali e attivare i firewall di protezione sui nostri dispositivi.

Con questi consigli semplici e utili possiamo garantirci sessioni di giochi sicure e divertenti!

PressGiochi