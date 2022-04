Gioacchini (Giocondabet.it): “Pronti ad investire nell’online, ma non molleremo un centimetro nella nostra battaglia per tutelare il mercato del gioco terrestre”

“Non molleremo un centimetro per quanto riguarda il gioco fisico, ma è doveroso ampliare l’offerta per essere operatori di gioco a 360 gradi e fornire ai nostri clienti un’arma in

“Non molleremo un centimetro per quanto riguarda il gioco fisico, ma è doveroso ampliare l’offerta per essere operatori di gioco a 360 gradi e fornire ai nostri clienti un’arma in più per cavalcare le mutazioni del mercato e non subirle”.

Così Paolo Gioacchini di Giocondabet.it presenta il marchio che ha fatto il suo debutto ufficiale nel mercato del gioco online in questi giorni, in occasione della manifestazione fieristica che si è tenuta a Rimini la scorsa settimana.

“Siamo nel mercato da quasi un anno e siamo convinti dei nostri mezzi e dalla nostra esperienza maturata nel settore fisico dove operiamo da anni con la fornitura di apparecchi, slot e Vlt, videogiochi.

Il mercato dell’online sembra consolidato ma ha ancora margini di crescita. Tutto il mondo dopo la chiusura dei punti fisici dovuti all’emergenza Covid sta andando in questa direzione. Cavalchiamo questo nuovo business partendo da una base solida che è appunto l’esperienza maturata nel fisico. Si va verso la multicanalità senza alcuna intenzione di abbandonare la rete terrestre, anzi lotteremo sia politicamente che commercialmente su questo fronte, perché credo che senza una sana politica e una buona interlocuzione diventi difficile anche fare impresa”.

Vedi l’intervista di PressGiochi a Paolo Gioacchini al minuto 6′.

PressGiochi