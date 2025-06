Ginetti (Sapar Campania): “Il gioco fisico soffocato da dazi e restrizioni. Online meno tassato e più pericoloso”

Nel corso del convegno “Giochi legali: regole e dazi certi e sostenibili”, promosso oggi – giovedì 19 giugno 2025 – da AGSI presso la Sala Consiliare di Napoli, Girolamo Ginetti della delegazione Campania di Sapar ha richiamato l’attenzione sul peso fiscale e normativo che grava sulla filiera del gioco fisico.

“La tassazione del settore- ha affermato – oggi grava quasi esclusivamente sulla filiera del gioco fisico, nonostante la modalità di gioco più diffusa sia ormai quella online, che risulta meno tassata e decisamente più pericolosa. Il gioco online sfugge infatti ai controlli delle forze dell’ordine e alla vigilanza delle famiglie, soprattutto quando coinvolge i più giovani.

Siamo da sempre sensibili alla tutela delle fasce deboli e dei minori, impegnati nel contrasto all’illegalità e nella difesa del gioco legale.

I dazi che colpiscono la filiera del gioco pubblico di Stato sono ormai insostenibili. Le restrizioni normative stanno contribuendo alla chiusura degli esercizi sul territorio, con conseguenze negative non solo per i punti vendita ma anche per tutto l’indotto, che coinvolge circa 150.000 posti di lavoro in diversi comparti economici.

La filiera dei gestori rappresenta una vera e propria sentinella del gioco legale, con circa 56.000 esercizi attivi e un ruolo centrale come presidio di legalità. I gestori sono una risorsa economica per il Paese e meritano attenzione e tutela.”

Pressgiochi