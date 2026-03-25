GiGA Expo 2026 cancellata per le tensioni in Medio Oriente

È stata presa “con grande difficoltà” la decisione di cancellare GiGA Expo 2026, uno degli eventi emergenti più attesi nei settori iGaming e affiliazione. A comunicarlo sono gli organizzatori, che

È stata presa “con grande difficoltà” la decisione di cancellare GiGA Expo 2026, uno degli eventi emergenti più attesi nei settori iGaming e affiliazione. A comunicarlo sono gli organizzatori, che hanno spiegato come l’attuale scenario geopolitico in Medio Oriente, segnato da operazioni militari in corso, renda impossibile lo svolgimento dell’evento nelle condizioni adeguate.

Nonostante lo stop, i numeri registrati nei mesi precedenti confermano il forte interesse del mercato. GiGA Expo aveva infatti rapidamente guadagnato visibilità e credibilità a livello internazionale, attirando l’attenzione di operatori, affiliati e stakeholder provenienti da diversi Paesi. In particolare, il Medio Oriente si stava affermando come uno dei principali bacini di riferimento, ma l’interesse si estendeva ben oltre l’area.

Secondo quanto reso noto, erano già stati riscattati oltre 3.000 ticket per affiliati, mentre anche sul fronte espositori si registrava una domanda significativa, segnale evidente di un progetto in piena crescita. L’evento si proponeva come una piattaforma innovativa per connettere operatori iGaming, network di affiliazione, fornitori tecnologici e investitori, puntando su un format dinamico e orientato al business.

GiGA Expo nasceva infatti con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra due pilastri dell’ecosistema digitale del gaming: da un lato gli operatori e i provider di contenuti, dall’altro il mondo dell’affiliate marketing, sempre più centrale nelle strategie di acquisizione e fidelizzazione degli utenti. Tra gli elementi distintivi previsti figuravano aree espositive tematiche, momenti di networking mirati e panel dedicati a trend emergenti come regolamentazione, innovazione tecnologica e nuovi mercati.

“Era chiaro che GiGA Expo stesse diventando qualcosa che il settore voleva davvero e che era pronto a sostenere”, spiegano gli organizzatori. Proprio per questo, sottolineano, la decisione è stata particolarmente complessa. Tuttavia, l’attuale contesto internazionale – che coinvolge alcuni dei mercati più rilevanti per pubblico ed espositori – non consente di garantire lo svolgimento dell’evento secondo gli standard previsti.

Non si tratta però di un addio definitivo. Gli organizzatori parlano esplicitamente di una “pausa”, lasciando aperta la possibilità di riproporre GiGA Expo in futuro, quando le condizioni lo permetteranno e il settore potrà beneficiarne appieno.

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