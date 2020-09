GiG sigla una partnership con Casino Win

Gaming Innovation Group (GiG) ha stipulato un contratto a lungo termine con l’operatore di casinò terrestre ungherese Casino Win per potenziare il lancio della sua offerta digitale nel paese. In base all’accordo, GIG fornirà la sua piattaforma, lo sviluppo di frontend e i servizi gestiti a Casino Win, che ha recentemente ottenuto una licenza per estendere la sua offerta all’online. Le licenze online in Ungheria sono disponibili solo per gli operatori di terra che hanno una sede fisica nel paese. Due dei quattro operatori ungheresi sono attualmente attivi online, con Casino Win pronto a lanciare la sua offerta nella prima metà del 2021. L’accordo con GiG si basa su una combinazione di commissioni fisse e una struttura di condivisione dei ricavi e come tale, GiG ha affermato di aspettarsi che la partnership fornisca un contributo positivo alle entrate durante la seconda metà del prossimo anno.

Zsolt Kruppa, amministratore delegato di Casino Win ha spiegato: “Siamo lieti che GiG supporti la nostra strategia di trasformazione digitale e acquisizione di giocatori online mentre ci espandiamo nel mercato online ungherese regolamentato. Crediamo che unendo i nostri sforzi possiamo trasferire la sensazione e l’aspetto del nostro casinò in un’offerta online che si rivolge ai nostri giocatori attuali e ne attrae di nuovi”.

L’amministratore delegato di GiG, Richard Brown, ha aggiunto: “Casino Win ha una comprovata esperienza di successo e ha alcune delle operazioni terrestri leader di mercato. Riteniamo che questo, insieme all’offerta online su misura di GiG, porterà a un ulteriore successo per le aziende, fornendo al contempo alla base di clienti di Casino Win un’esperienza digitale e di vendita al dettaglio di alta qualità”.

