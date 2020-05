GiG sigla un accordo con Volt per la partnership nell’open banking

Volt, attraverso il suo servizio bancario consentirà ai partner di GIG di accedere a opzioni di pagamento più veloci in un’ampia varietà di mercati. La partnership porterà pagamenti più efficienti ai partner di GiG consentendo loro di beneficiare della capacità bancaria di Volt migliorando l’offerta commerciale. Lo switch di Volt e la tecnologia di routing intelligente sono attualmente collegati ai più potenti provider di rete in Europa. Come parte di alcuni recenti regolamenti, le banche hanno il mandato di aprire le API a terzi autorizzati. Utilizzando queste API, i fornitori di terze parti (TPP) possono avviare pagamenti (PISP) ​​o accedere ai dati bancari del cliente (AISP), consentendo di sviluppare nuove esperienze.

Ben Clemes, Chief Commercial Officer, ha dichiarato: “Siamo felici di aver collaborato con Volt per le attività bancarie open source, le sue caratteristiche si allineano con la maggiore attenzione di GIG verso i servizi di piattaforma, fornendo ai nostri partner soluzioni tecniche superiori per raggiungere i loro obiettivi. Ottenere l’accesso a dati estremamente precisi che provengono direttamente dalla banca del cliente diventerà un punto di svolta per i processi KYC e di conformità”.

Jordan Lawrence, Chief Commercial Officer presso Volt, ha dichiarato: “GIG è uno dei leader nello sviluppo dell’industria dei giochi, siamo lieti di lavorare con il loro team. Non vediamo l’ora di sbloccare il potenziale dell’open banking per la rete di partner di GIG”.

