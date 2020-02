GiG collabora con GroupVery per incrementare la personalizzazione per clienti

Gaming Innovation Group è lieto di annunciare una nuova partnership con GroupVery, una società di consulenza con sede nel Regno Unito, che fornisce team di tecnici per personalizzare i frontend.

Questa società si prenderà cura dello sviluppo dei frontend per le piattaforme di servizio della GiG con requisiti specifici. Ciò significa che saranno i partner perfetti per i team tecnologici leader del settore, consentendo loro di concentrarsi sullo sviluppo dei blocchi di costruzione per Magic and Wand, accelerando i tempi di consegna e arricchendo l’esperienza di frontend per i clienti.

GroupVery è specialista nel settore delle scommesse, collaborando attualmente con numerosi operatori di primo livello, tra cui Paddy Power e BetFair, lavorando a startup B2B e fornendo team di tecnici specialistici di grande impatto per lavorare 24 ore su 24.

Esistono numerosi mercati con requisiti specifici in cui gli attuali prodotti di GiG richiederebbero uno sviluppo di front-end specialistici tempestivi e costosi, limitando le capacità di GiG di fare offerte sulle offerte. Tuttavia, grazie allo sviluppo di frontend complementari più rapidi ed economici, GiG può aumentare la potenziale crescita del business.

GroupVery può prendere la soluzione totale di GiG, personalizzarla per soddisfare le esigenze di un mercato specifico, consentendo appunto a quest’ultima di operare in un mercato precedentemente escluso, in modo flessibile, agile e scalabile.

Chris Armes, capo dell’ufficio informazioni di GiG, ha spiegato: “Continueremo a costruire e offrire servizi end-to-end per i nostri clienti, GroupVery completerà tutto questo fornendo particolari componenti, personalizzando ed accelerando il nostro servizio fornito ai clienti”.

Christophe Bajc, capo esecutivo di GroupVery, ha commentato: “Siamo entusiasti di questa nuova partnership con un’azienda tecnologica all’avanguardia nelle operazioni iGaming e di contribuire al successo dei loro clienti integrando le competenze necessarie nella personalizzazione dei loro progetti di frontend”.

PressGiochi