Gieffe Videogames pronta ad inaugurare il nuovo headquarter

Gieffe Videogames annuncia la nascita della nostra nuova sede operativa!

Marco Casalvieri, direttore generale Gieffe Videogames: “Il trasferimento in una nuova sede è un progetto che è stato fermo in pancia aziendale per molti anni, – ha dichiarato – ma con l’aggravarsi della situazione pandemica è stato accelerato, portando la nascita di un building terra-cielo, di proprietà e di nuova costruzione, dotato di tutte le caratteriste necessarie ad ottimizzare i processi aziendali e le performance. Ambienti di lavoro progettati per favorire i processi di socializzazione e senso di appartenenza alla community aziendale.

Un importante investimento per l’azienda volto a garantire efficienza produttiva grazie ad un eccellente asset organizzativo ed operativo, ottimizzando contestualmente i costi e garantendo nel contempo un clima lavorativo positivo utile al raggiungimento degli obiettivi prefissati, al coinvolgimento ed alla motivazione della forza lavoro.

L’energia positiva del team per noi è molto importante.”

Il nuovo headquarter è stato inaugurato dalla proprietà e dal team, quindi già operativo con l’avvento del 2023, ma in attesa di un’ufficiale festa celebrativa con amici, clienti e partner, invitando quindi tutti a contattare l’ufficio per la partecipazione.

PressGiochi