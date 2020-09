Gieffe srl lancia VRENT, una nuova formula di noleggio, ideale per chi cerca flessibilità

“Il gaming è ripartito in tutto il mondo e la ripresa delle sale giochi sta crescendo gradualmente. I nostri Simulatori di realtà virtuale stanno trainando molte location e le performance post-lockdown aumentano settimana dopo settimana. Il numero di giocatori e di visitatori nei FEC è ancora ridotto ma già nella terza settimana di luglio 2020 le sessioni di gioco sui nostri apparecchi VR erano arrivate all’ 80% rispetto ai livelli pre-lockdown”.

A confermarlo a PressGiochi è Marco Casalvieri della Gieffe srl che raccolta come sta vivendo la sua azienda questa fase di ripartenza. “I giocatori- spiega – stanno ritrovando la fiducia anche grazie ai protocolli di sicurezza che stiamo attuando. Teniamo molto alla salute dei nostri clienti, degli operatori e dei giocatori ecco perchè offriamo una guida completa all’utilizzo dei dispositivi nel rispetto delle norme anti-covid. Disposizioni che riteniamo siano oltre che un obbligo anche una Necessità e soprattutto un Approccio Marketing per trasmettere tranquillità ai clienti ed acquisire nuovamente la loro fiducia, assicurando un elevato standard di igiene e sicurezza.

La percezione è tutto e la fiducia dei clienti può essere ottenuta solo attraverso azioni visibili.

Stiamo uscendo pian piano da un terreno inesplorato, da una situazione difficile mai vissuta prima ma nonostante tutto non abbiamo visto esitazioni da parte degli ospiti a giocare di nuovo con dispositivi dedicati alla realtà virtuale. I giocatori si sentono a proprio agio purché si mantenga gli standard di sicurezza. Le performance ottenute dai nostri simulatori possono definire il nostro sistema di intrattenimento un “Anchor Attraction” per tutti i centri di intrattenimento. Le nostre Attrazioni iconiche e distintive sono il motivo per cui i clienti ed i giocatori si presentano, rimangono più a lungo e spendono di più all’interno delle locations dei nostri clienti basate sull’entertainment.

In questo difficile momento, pur nelle difficoltà che noi stessi siamo chiamati ad affrontare, intendiamo dare un ulteriore segno di vicinanza concreta ai nostri clienti, lanciando sul mercato VRENT, una nuova formula commerciale dedicata al noleggio, ideale per chi è alla ricerca di flessibilità. VRENT dà la possibilità di noleggiare i nostri simulatori riducendo al minimo l’impegno finanziario garantendo così un parco macchine costantemente aggiornato e sempre performante”.

NOLEGGIO CON CANONE MENSILE FISSO E AGEVOLATO, NESSUN’ ALTRA SPESA DA AFFRONTARE E LA CERTEZZA DI AVERE UN SERVIZIO COMPLETO E DI ALTISSIMA QUALITA’ PER CHI VUOLE CONCEDERSI IL LUSSO DEL CAMBIAMENTO CONTINUO…

“Abbiamo investito tanto nello sviluppo dei software e nella libreria di giochi disponibili, ad oggi oltre 2500 giochi sviluppati, che gratuitamente offriamo con cadenza mensile ai clienti in modo da permettere di mantenere elevato il coin-in sfruttando l’effetto novità del prodotto”.

Tra i nuovi simulatori sviluppati spiccano:

VR 360 FLIGHT SIMULATOR: Simulatore Coin-OP (con gettoniera) in grado di offrire agli amanti delle emozioni forti, esperienze estreme e sensazioni pari a quelle che vivrebbero sulle roller coaster.

BEAT HERO: Rhythm game Coin-op (con gettoniera). Un’esperienza VR frenetica senza paragoni che combina i movimenti del corpo a musica coinvolgente, ambientazioni al neon mozzafiato e spade laser.

MACS2: RACING SIMULATOR Coin-OP (con gettoniera): Non è soltanto un gioco ma una vera e propria simulazione capace di ricreare il realismo puro della guida, con massima precisione in ogni aspetto.

“L’offerta di gioco – continua Casalvieri – si completa con i simulatori: Virtuix Omni, VR EGG, VR X3, VR STARSHIP, Infinity Battle, Space time, Ultra moto VR.

Parallelamente, insieme ad una storica software house nostra partner, stiamo lavorando su 3 nuovi progetti che rivoluzioneranno il concetto di intrattenimento.

Concludo dicendo che le nostre esperienze di gioco sono diverse da qualunque altra cosa presente sul mercato, quindi impossibili da replicare in altro modo, in particolare nelle sessioni di gioco multiplayer competitive.

Giocare con noi è come un brivido, pieno di adrenalina, simile a un gladiatore che entra nell’arena”.

PressGiochi