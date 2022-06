Gibilterra: si lavora ad una nuova legge sul gioco d’azzardo

Le autorità di Gibilterra hanno pubblicato una proposta di legge sul gioco d’azzardo da sottoporre a consultazione.

In base alla bozza, che intende sostituire la legge sul gioco d’azzardo del 2005, i licenziatari dovrebbero avere una presenza locale e soddisfare determinati criteri. Gibilterra si è promossa come hub per le operazioni di gioco in Europa, ma sta cercando di introdurre una nuova legislazione nel tentativo di preservare la fiducia nel settore e la reputazione del territorio. Gli organismi di licenza e di regolamentazione rimarranno separati con il ministro delle finanze responsabile delle licenze, tuttavia ci saranno più categorie e nuove attività che richiedono la licenza.

I licenziatari – secondo la nuova proposta – dovranno soddisfare le condizioni limite relative alla condotta aziendale, all’idoneità del proprietario, al gioco responsabile e alla prevenzione dei reati, nonché all’ubicazione degli uffici. Inoltre, dovranno avere una “presenza sostanziale sufficiente” a Gibilterra. Tale formulazione consentirebbe una certa flessibilità in termini di ubicazione delle apparecchiature. Il ministro dovrebbe valutare la “natura, portata, scopo e utilizzo” dell’attrezzatura di un licenziatario situato a Gibilterra, l’importo del gettito fiscale che verrebbe pagato e il “numero e natura” dei posti di lavoro da creare.

Il disegno di legge introduce un regime di “persone autorizzate” che richiede che le persone che svolgono determinate funzioni siano approvate dall’autorità di regolamentazione e introduce un regime in relazione ai cambiamenti nel controllo degli azionisti di un operatore di gioco autorizzato.

Il periodo di consultazione si chiuderà il 31 agosto, con la successiva presentazione del disegno di legge in parlamento.

Il governo ha delineato cinque obiettivi per il nuovo Gambling Act: il mantenimento della fiducia nei mercati del gioco d’azzardo, la protezione dei consumatori, la promozione di un gioco d’azzardo equo e responsabile, la prevenzione dei legami tra gioco d’azzardo e criminalità e l’interesse pubblico e il mantenimento della reputazione di Gibilterra.

PressGiochi