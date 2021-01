Gibilterra. L’industria del gioco d’azzardo continuerà a crescere nel post-Brexit

A seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea il 31 dicembre 2020, la questione del territorio d’oltremare del paese, Gibilterra, è stata ripetutamente sollevata negli ambienti dell’industria del gioco d’azzardo.

Gibilterra, che ospita molti operatori di giochi e scommesse sportive, è stata oggetto di un accordo tra le autorità politiche britanniche e spagnole per quanto riguarda il suo futuro post-Brexit. L’accordo potrebbe vedere il territorio del Mediterraneo entrare a far parte dell’Area Schengen, una zona che abbraccia 26 paesi, dove è garantita la libertà e la libera circolazione delle persone. Secondo il Ministro degli esteri britannico Dominic Raab, è stato descritto come un “quadro politico” per costituire la base di un trattato separato tra l’UE sullo status dell’isola. In seguito a questo annuncio, CasinoBeats ha discusso del futuro del settore delle scommesse di Gibilterra con Andrew Lyman, Direttore esecutivo della Divisione gioco d’azzardo del governo di Gibilterra. Nonostante le incertezze, Lyman è fiducioso che l’industria del gioco d’azzardo dell’isola “crescerà e prospererà” in condizioni post-Brexit, sottolineando l’incorporazione del territorio nell’area Schengen come chiave per questo.

Il direttore ha affermato che l’inclusione nella zona di libera circolazione è un vantaggio sia per i cittadini di Gibilterra che per la Spagna, in quanto garantisce “la continua prosperità condivisa tra Gibilterra e l’area in cui vivono circa 15mila lavoratori spagnoli”. Lyman ha anche sottolineato la natura robusta e flessibile dell’industria del gioco di Gibilterra, sottolineando come “è cambiata ed evoluta dal 2014 e ha resistito nonostante i cambiamenti legali nel Regno Unito e altrove”, oltre a svilupparsi insieme ai mercati dell’UE “ben prima il voto sulla Brexit del 2016 “. Inoltre, il territorio è “una piccola giurisdizione e può essere agile nel suo approccio” e il modello dell’industria del gioco “è ora di natura multigiurisdizionale”. Lyman ha concluso affermando: “Gibilterra non ridurrà la sua attrattiva per gli affari, pur rimanendo allo stesso tempo una giurisdizione che richiede rispetto internazionale e pieno sostegno del Regno Unito. Vuole anche continuare a costruire uno stretto rapporto con l’UE. Sono molto ottimista per il futuro”.

PressGiochi