Giappone. Il neo Primo Ministro Suga, promotore dei casinò per sostenere il turismo

Yoshihide Suga è diventato il nuovo Primo Ministro del Giappone mercoledì, impegnandosi a contenere il COVID-19 e promuovere le riforme dopo aver mantenuto circa la metà del Governo del suo predecessore, Shinzo Abe. Suga, 71 anni, ha detto che continuerà con le politiche di crescita del suo ex capo, chiamate “Abenomics”, promuovendo nel contempo riforme come la deregolamentazione, la digitalizzazione e la riduzione delle barriere burocratiche. Le elezioni per la camera del Parlamento dovrebbero tenersi alla fine di ottobre 2021, ma si ipotizza che Suga potrebbe anticipare le elezioni per consolidare il suo mandato. Abe si è dimesso a causa di problemi di salute dopo quasi otto anni al potere. Suga è stato esplicito su alcune questioni specifiche, come la necessità di una maggiore concorrenza tra i fornitori di telefonia mobile per ridurre i costi per le famiglie, affermando poi che il Giappone ha troppe istituzioni finanziarie regionali ed è un forte sostenitore dell’introduzione di complessi di casinò per aumentare il turismo.

