Giappone. Revocato lo stato d’emergenza, sollievo per gli operatori di gioco e per i casinò

Il Giappone ha revocato lo stato di emergenza in 39 delle sue 46 prefetture, mentre il paese cerca di riprendersi dalla crisi causata dal COVID-19. Il Primo Ministro Shinzo Abe ha dichiarato oggi che le prefetture apriranno prima del previsto, poiché lo stato di emergenza è stato istituito fino alla fine di questo mese. In particolare, Tokyo e Osaka rimarranno in stato di emergenza a causa della loro alta densità di popolazione. Questa notizia sarà accolta favorevolmente dagli operatori di gioco e i casinò, che dovrebbero essere in grado di riaprire le porte nei prossimi giorni, aiutando il paese a progredire nell’offrire le tre licenze per i resort che sono state fermate dalla crisi negli ultimi mesi.

