Giappone. Resiste l’offerta di MGM Resorts per il casinò di Osaka

L’offerta di MGM Resorts per un casinò a Osaka resiste. Lo scorso venerdì è stato chiesto all’amministratore delegato di MGM Resorts, William Hornbuckle, se l’impatto del COVID-19 avrebbe ostacolato l’offerta della società, a cui ha risposto dicendo: “ Vediamo l’Asia come una grande opportunità per la nostra azienda e più in generale per tutta l’industria. Siamo fiduciosi sia per il progetto a Macao sia per quanto riguarda la situazione a Osaka. Rimaniamo in corsa con investimenti da oltre 10 miliardi di dollari e tutti i guadagni che ne deriveranno”. Da febbraio, MGM è rimasto l’unico operatore in linea con l’offerta di Osaka, a seguito dell’uscita di scena da parte di Galaxy e Genting.

