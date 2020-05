Giappone. Las Vegas Sands si ritira a sorpresa dalla corsa per costruire un resort integrato a Yokohama

Las Vegas Sands si è ritirato dalla corsa per costruire il resort integrato a Yokohama, annunciando la ricerca di altre opportunità al di fuori del paese. Sheldon Adelson, Presidente e CEO di LVS, ha dichiarato: “La mia passione per la cultura giapponese e l’ammirazione per la forza del paese e per la destinazione turistica che costituisce risalgono a più di 30 anni fa quando gestivo spettacoli COMDEX e ho sempre desiderato che la nostra azienda avesse un’opportunità di sviluppo qui. E mentre i miei sentimenti positivi per il Giappone sono immutati e nonostante credo che il paese trarrebbe beneficio dal turismo d’affari generato da un Resort integrato, il quadro attorno allo sviluppo di una IR ha reso i nostri obiettivi irraggiungibili. Siamo grati per tutte le relazioni che abbiamo stretto, ma è tempo che la nostra azienda concentri le energie su altre opportunità. Rimango estremamente fiducioso riguardo al futuro della nostra azienda e alle sue prospettive di crescita. Operiamo nelle migliori proprietà nei principali mercati del nostro settore e stiamo attualmente eseguendo importanti programmi di investimento a Macao e Singapore per creare una nuova significativa crescita dal nostro portafoglio. Riteniamo inoltre che il successo del modello Integrated Resort basato su MICE sarà alla fine preso in considerazione da altri paesi asiatici, in particolare dal momento che i Governi stanno cercando di aumentare il turismo ricreativo e d’affari come motore di una nuova crescita economica”.

