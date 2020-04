Giappone. La Mizuno Bank sospende la vendita dei biglietti della lotteria

Una delle maggiori banche del Giappone ha sospeso le vendite dei biglietti della lotteria a causa della pandemia di Coronavirus. Mizuho Bank ha dichiarato che a partire da giovedì non consentirà la vendita diretta di biglietti della lotteria nelle filiali di tutto il Giappone. La banca ha già interrotto la vendita dei biglietti della lotteria nelle filiali di Tokyo e in altre sei filiali da quando il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza nella capitale del Giappone il 7 aprile. Mizuho è il terzo gruppo finanziario più grande del paese ed è incaricato di svolgere operazioni relative alla lotteria da un gruppo che gestisce le lotterie nel paese. I biglietti della lotteria rimarranno disponibili per l’acquisto online, anche su un sito Web gestito dal gruppo.

