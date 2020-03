Giappone, la BCA propone una nuova serie di linee guida per proteggere gli utenti

La Blockchain Contents Association (BCA) in Giappone ha proposto una nuova serie di linee guida. BCA è un’organizzazione di autoregolamentazione che mira a proteggere gli utenti dai giochi basati su blockchain e dai contenuti dei social media. Le linee guida sono conformi con le leggi locali, tra cui la legge per la prevenzione di vantaggi e prestazioni ingiustificate. “Attraverso le nuove linee guida, miriamo ad aiutare i nostri utenti a utilizzare i contenuti in tutta tranquillità e a contribuire al sano sviluppo dell’industria dei contenuti blockchain in Giappone”, afferma Hironao Kunimitsu, Presidente di BCA.

