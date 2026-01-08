Giappone: introdotta nuova app per contrastare la dipendenza dal gioco d’azzardo

Una nuova app tradotta dal Regno Unito, chiamata Gamban, viene introdotta in Giappone per contribuire a combattere la dipendenza dal gioco d’azzardo bloccando l’accesso ai siti di gioco online.

L’app blocca l’accesso a oltre 360.000 domini e app legati al gioco d’azzardo, aggiungendo circa 300 nuovi siti ogni giorno, e registra anche il denaro e il tempo risparmiati evitando di giocare, oltre a collegare gli utenti a servizi di supporto.

Quasi 500.000 persone si sono registrate all’app a livello globale e ci sono oltre 100.000 utenti attivi. La sua disponibilità in giapponese arriva in un momento in cui è in corso un dibattito su come affrontare al meglio la crescita delle scommesse illegali online e dei danni associati, in un mercato in cui la maggior parte delle forme di gioco rimane vietata.

Lo scorso settembre è entrata in vigore una normativa che proibisce i casinò online e la pubblicità legata al gioco d’azzardo su tutte le piattaforme digitali, compresi i social media. La misura si estende anche alle sponsorizzazioni da parte di celebrità, ai siti affiliati e alle piattaforme di ranking che indirizzano gli utenti giapponesi verso operatori di gioco d’azzardo all’estero.

Tuttavia, un’indagine dell’Agenzia Nazionale di Polizia (NPA) del 2025 ha stimato che 3,37 milioni di persone nel Paese abbiano giocato su casinò online, con quasi il 60% di esse nella fascia tra i 20 e i 30 anni.

PressGiochi