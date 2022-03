Giappone: il Primo ministro Kishida promuove il progetto degli IR per far ripartire il turismo

Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida ha ribadito la sua convinzione che l’apertura di un’industria di casinò in Giappone potrebbe aumentare il turismo e spingere la ripresa del settore dopo lo stop causato dalla pandemia di Covid-19.

L’anno scorso, la legislatura bicamerale giapponese ha avviato le procedure per il rilascio di tre licenze di resort integrate. Le città e le prefetture interessate allo sviluppo di un resort integrato hanno tempo fino al 28 aprile 2022 per presentare le proposte di progetto finali. Attualmente, solo tre città dovrebbero presentare offerte per le licenze: Nagasaki, Osaka e Wakayama.

Ciò significa che tutti e tre potrebbero vincere le loro offerte.

Tetsuo Saito, ministro giapponese del territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo, ha affermato che il governo istituirà un gruppo di esperti per esaminare i piani presentati dalle prefetture che vogliono ospitare gli Integrated Resort. Il panel includerà la considerazione dei calcoli dei benefici economici, delle prospettive per la stabilità finanziaria di tali schemi e della certezza del finanziamento.

Il governo della prefettura di Nagasaki ha rivelato che i costi per lo sviluppo del progetto IR pianificato sono aumentati del 25%. Secondo il governo della prefettura e il suo partner, Casinos Austria International Japan, la fase di sviluppo costerà 351,8 miliardi di JPY. Altri costi, compreso il capitale circolante, aumenteranno a 438,3 miliardi di JPY.

A Wakayama, il governatore ha invitato l’assemblea della prefettura a tenere una riunione straordinaria per approvare la proposta di un resort integrato nella città. L’incontro si terrà probabilmente prima del 28 aprile, in quanto la prefettura deve presentare al governo nazionale il proprio piano di sviluppo dell’area entro tale data. Il governo della prefettura di Wakayama spera di aprire il resort integrato entro il 2026. Secondo il progetto di piano di sviluppo regionale di Wakayama, la canadese Clairvest Neem Ventures Co Ltd, partner IR di Wakayama, raccoglierà 470 miliardi di JPY (4,09 miliardi di dollari USA) per investire nel resort integrato.

Le autorità di Osaka si sono rifiutate di indire un referendum pubblico sull’opportunità o meno di accettare proposte per un resort integrato nella città. La richiesta di referendum è stata avanzata dal Partito Liberal Democratico (LDP), ma 58 degli 83 seggi del consiglio hanno votato contro il progetto di ordinanza. Il progetto di piano di Osaka per l’apertura di un resort con casinò nella metropoli ha fissato una data di apertura per l’autunno o l’inverno 2029. Il governo di Osaka prevede di presentare la sua proposta al governo nazionale ad aprile.

PressGiochi