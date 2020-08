Giappone. Cambia il programma per la concessione delle licenze per i casinò

Il Ministro giapponese del territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo, Kazuyoshi Akaba, ha affermato che il Governo sta cercando di cambiare il calendario per la concessione di licenze per i casinò resort nel paese. Secondo il Ministro, il Governo sta valutando l’impatto negativo della pandemia sul settore dei casinò, spiegando: “Alcuni operatori IR che hanno collaborato con i Governi locali si trovano in una situazione difficile a causa dell’impatto del Coronavirus, che ha portato incertezze sul futuro del settore. Agiremo con attenzione e solo una volta che avremo adeguatamente confermato la situazione con i Governi locali”. Va notato che il Governo giapponese non ha ancora pubblicato una politica di base sulle IR. La mancanza di una tale politica costringe i governi prefettizi a rimandare i propri processi di selezione per un partner del settore privato. In precedenza, il Governo avrebbe deciso di pubblicare una politica IR il 26 luglio. Un cambiamento nella sequenza temporale delle licenze IR ora sembra inevitabile.

