Giappone. Adelson, CEO di Sands China: “Alcune regole sfavorevoli hanno ucciso il nostro interesse verso il mercato IR”

Il Presidente e CEO di Las Vegas Sands, Sheldon Adelson, ha spiegato più chiaramente il perché la sua azienda si è ritirata dalla gara IR in Giappone a maggio, facendo capire che alcune “regole sfavorevoli” siano state un fattore chiave. Parlando durante una teleconferenza sugli utili, Adelson ha dichiarato: “I regolamenti promulgati dal Governo giapponese non hanno favorito il tipo di investimento richiesto. Il costo di costruzione e il costo della terra in Giappone è molto elevato. Stanno parlando di trattenute fiscali sui redditi da vincitori stranieri. Quindi, un giocatore arriva da un altro paese, vince e il Governo vuole che l’operatore trattenga le tasse per pagare il governo giapponese, finendo così per non attirare nessun giocatore straniero. Quindi, le tasse erano il 30% di tasse sui giochi, il 30% di tasse sul reddito e non c’era alcuna garanzia che non avrebbero aumentato le tasse da lì in poi. C’erano troppi regolamenti sfavorevoli con i quali non potevamo convivere. Se cambieranno, potrebbe cambiare anche la nostra decisione”.

Il Presidente e amministratore delegato Robert Goldstein ha espresso la stessa opinione, dicendo: “Siamo stati molto rialzisti in Giappone. Abbiamo speso molto tempo e denaro ed eravamo molto fiduciosi. Ma l’ambiente lì non era adatto a fare il tipo di investimento che questa azienda richiede in termini di rendimenti. Non siamo riusciti a farlo funzionare”.

PressGiochi