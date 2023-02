Gianluca Mancini: “Mister Mourinho è diretto e schietto, quando è arrivato è scattata una scintilla. Dybala è un campione”

Gianluca Mancini, uno dei punti fermi della Roma di Josè Mourinho, si è raccontato nell’esclusivo Q&A di StarCasinò Sport, il sito di intrattenimento sportivo Premium Partner di AS Roma. Il video dell’intervista è disponibile sul canale YouTube di StarCasinò Sport.

Dopo le giovanili nella Fiorentina, il giovane talento toscano ha raccolto le prime presenze da professionista con le maglie di Perugia e Atalanta prima di approdare nella squadra capitolina. Grazie alle sue ottime prestazioni in fase difensiva e la sua attitudine in quella offensiva, nel 2019 ha conquistato anche la maglia della nazionale italiana. Rispondendo alle domande dello Youtuber Dread, Mancini ha parlato del suo percorso nella squadra giallorossa della capitale, iniziando proprio dalle prime emozioni vissute con questa gloriosa maglia: “Dal momento che sono arrivato a Roma ho sentito un’emozione speciale grazie a questi tifosi. Lo stadio è caldo e passionale. Quando ho fatto la prima partita, un derby, ho sentito qualcosa dentro che ti porta a dare sempre tutto per la città, squadra e compagni”.

Il supporto dei tifosi è l’elemento che più di tutti ha aiutato la squadra ad arrivare fino in fondo in Conference League, come confermato da Mancini stesso: “L’anno scorso quando è arrivato il mister è scattata una scintilla, tutte le domeniche e giovedì lo stadio era pieno e questo dava un senso di responsabilità a noi giocatori. L’Olimpico pieno è qualcosa di unico”. E quando Lorenzo Pellegrini ha alzato la coppa della Conference League: “È stato speciale e unico. Vedere una città come Roma in festa ci ha dato grande orgoglio. L’obiettivo era arrivare in finale, il percorso era tortuoso e lo sapevamo, non conoscevamo la competizione e si è rivelata difficile. Poi quando vinci e porti trofeo a Roma è qualcosa che rimane per sempre”.

Spostandosi dentro lo spogliatoio, Mancini ha raccontato il rapporto che si è instaurato con lo staff e con i compagni di squadra. Riguardo Mourinho, ha affermato: “Il mister è diretto e schietto, lui è incisivo, ti sa cullare e ti sa “bastonare” se serve. È il vero leader della squadra”. Parole di elogio anche per uno dei nuovi arrivi, fresco Campione del Mondo con l’Argentina, che ha subito conquistato i tifosi: “Paulo Dybala è un campione e lo sappiamo. È uno dei più bravi calciatori in Italia, forse il più bravo dal punto di vista tecnico”.

Il difensore azzurro ha anche fissato gli obiettivi di questa stagione: “La Conference e l’arrivo di nuovi calciatori hanno alzato il livello: non devi pensare di fare due annate uguali sennò non migliori. L’obiettivo è migliorare la classifica dell’anno scorso e, quindi, conquistare un piazzamento in zona Champions League”. Per quanto riguarda i propositi personali, ha sottolineato: “Il mio obiettivo è lavorare su situazioni di campo dove non mi sono comportato bene e migliorare anche dove sono forte per alzare l’asticella”. Questo e molto altro nell’imperdibile intervista realizzata da StarCasinò Sport a Gianluca Mancini.

