Gian Marco Ferrari intervistato da StarCasinò Sport: “La fascia di capitano di Magnanelli è molto pesante, ma ti dà qualcosa in più per aiutare i compagni”

Gian Marco Ferrari, difensore e capitano del Sassuolo, è uno dei leader e dei punti di riferimento dell’attuale spogliatoio neroverde. Fa parte del giovane gruppo allenato da Alessio Dionisi che sta sorprendendo tutti partita dopo partita, emozionando gli appassionati di calcio di tutta Italia. Intervistato da Sara Piccinini, Ferrari si è raccontato nell’esclusivo Q&A di StarCasinò Sport, il sito di intrattenimento sportivo Official Infotainment Partner di US Sassuolo. Il video integrale è disponibile sul canale YouTube di StarCasinò Sport.

A far da cornice all’intervista il Mapei Football Center, il centro di allenamento della squadra neroverde dove i calciatori si preparano fisicamente e mentalmente per le partite. Riguardo il ruolo di capitano della squadra, Ferrari ha risposto: “Ricoprire questo ruolo, inconsciamente, ti cambia. Considerando il peso della fascia, visto che l’ha indossata Magnanelli per molti anni, è anche abbastanza difficile. Personalmente non sono cambiato, ho sempre incitato e aiutato i miei compagni. Ma avere la fascia al braccio ti porta a dare qualcosa in più”.

Alla domanda relativa al giocatore al quale si è ispirato da giovane ha affermato che si tratta di Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio e di Milan e calciatore con cui condivide lo stesso numero di maglia: il 13. “Ci sono molto legato, anche se non l’ho indossato tutte le stagioni perché alcune volte era impegnato” ha commentato il capitano del Sassuolo.

Durante il suo percorso da calciatore professionista è stato allenato da diversi coach e tutti hanno contribuito alla sua crescita come difensore e come leader. Sara Piccinini ha chiesto a Ferrari di definire con poche parole alcuni di loro: Ivan Juric? “Un martello e un lavoratore accanito” Roberto De Zerbi? “Ambizioso” Alessio Dionisi? “Equilibrato”. Questo e molto altro nell’imperdibile intervista realizzata da StarCasinò Sport a Gian Marco Ferrari. “Il nuovo modo di vivere il Sassuolo” porterà gli appassionati di fede neroverde in esperienze uniche e premi speciali: in palio ci sono maglie gara autografate dai calciatori, kit personalizzati e biglietti per lo stadio del Sassuolo.