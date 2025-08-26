Ghana, introdotta la verifica biometrica obbligatoria per tutte le attività di gioco

Il Gaming Commission of Ghana (GCG) ha introdotto una delle misure più stringenti e innovative a livello globale nel settore del gioco: l’obbligo di verifica biometrica per ogni attività di

Il Gaming Commission of Ghana (GCG) ha introdotto una delle misure più stringenti e innovative a livello globale nel settore del gioco: l’obbligo di verifica biometrica per ogni attività di gambling, sia fisica che online.

La direttiva, formalizzata con una lettera del 4 agosto e confermata nei giorni successivi, impone a tutti gli operatori l’uso del riconoscimento facciale o delle impronte digitali prima della piazzata di una scommessa e nuovamente al momento del ritiro delle vincite. Gli operatori hanno ricevuto 14 giorni di tempo per presentare i piani di implementazione e 30 giorni per completare l’integrazione nei propri sistemi.

Secondo il commissario ad interim Emmanuel Siisi Quainoo, l’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia per tutelare il settore da fenomeni come il riciclaggio di denaro, il gioco minorile, le frodi e l’usurpazione di identità. “Questa policy sosterrà pratiche di gioco responsabile”, ha dichiarato Quainoo, spiegando che la verifica biometrica permetterà di monitorare i comportamenti dei giocatori, applicare limiti di puntata ed escludere i soggetti vulnerabili o autoesclusi.

Il quadro normativo di riferimento è il Legislative Instrument (L.I.) 2111, che stabilisce la carta d’identità nazionale come unico documento valido per partecipare al gioco. Tutti gli operatori autorizzati – sale scommesse, casinò e piattaforme online – dovranno collegare i propri sistemi al database della National Identification Agency (NIA). Documenti alternativi non saranno accettati.

Se da un lato la misura posiziona il Ghana all’avanguardia nell’utilizzo della tecnologia per la compliance nel settore del gioco, dall’altro il brevissimo margine di tempo per l’adeguamento rischia di mettere sotto pressione le società concessionarie. Un’implementazione affrettata potrebbe portare a errori tecnici o difficoltà operative, rallentando temporaneamente le attività.

La Commissione ha avvertito che la mancata conformità comporterà la sospensione o il mancato rinnovo della licenza. Inoltre, la compliance sarà parte integrante degli audit operativi condotti sulle aziende del settore.

La decisione di Accra non è isolata: si inserisce in un trend internazionale che vede sempre più regolatori intrecciare tecnologia e compliance per rafforzare la tutela dei consumatori e l’integrità del settore. Come accade già in ambiti finanziari e nei servizi legati alle criptovalute, l’uso dei dati biometrici apre però interrogativi delicati sul fronte della privacy e della protezione delle informazioni personali.

La sfida sarà trovare un equilibrio tra rafforzamento della sicurezza e rispetto dei diritti individuali, soprattutto in Paesi con normative severe in materia di protezione dei dati. Per gli operatori internazionali, il caso Ghana rappresenta un segnale della direzione che il mercato globale potrebbe imboccare: una spinta verso controlli più severi e sistemi tecnologici avanzati.

L’adozione obbligatoria delle tecnologie biometriche potrebbe ridefinire l’esperienza dei giocatori, rendendo le interazioni più sicure e rafforzando la fiducia nei confronti delle piattaforme. Le aziende capaci di implementare queste innovazioni in modo efficiente ed etico avranno un vantaggio competitivo, potendosi posizionare come leader in un mercato sempre più attento alla responsabilità e alla trasparenza.

