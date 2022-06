Geymonat (Sisal): “L’innovazione tecnologica permette di tenere gli occhi vigili su cosa accade nel mondo”

In occasione del podcast “Innovatori in azienda”, realizzato da Startup Geeks, Marina Geymonat, Innovation Senior Manager di Sisal e Responsabile del nostro Innovation Lab, ha parlato della forte connessione tra

In occasione del podcast “Innovatori in azienda”, realizzato da Startup Geeks, Marina Geymonat, Innovation Senior Manager di Sisal e Responsabile del nostro Innovation Lab, ha parlato della forte connessione tra cultura dell’innovazione e tecnologia e del ruolo che hanno i centri di sviluppo tecnologico nell’integrare l’innovazione a tutti i livelli aziendali.

Ed è proprio questo il ruolo dell’Innovation Lab di Torino aperto da Sisal nel 2021. Il centro di envisioning è nato per raccogliere dall’Azienda esigenze, richieste, suggerimenti e trovare risposte grazie allo scouting esterno e alle competenze interne.

Marina Geymonat esperta di intelligenza artificiale e responsabile dell’Innovation Lab di Sisal ha detto: “L’innovazione tecnologica ha sempre guidato le modifiche normative. L’innovazione spinge e modifica il business e determinati settori. Pensiamo a Facebook, se non ci fossero gli schermi piatti degli smartphone il servizio non sarebbe possibile. Dobbiamo sempre tener presente cosa le persone sono disposte ad accettare. Il mondo cambia e le persone si abituano.

E’ più interessante fare innovazione in una grande azienda -come Sisal – perché hai molti più strumenti, stimoli ed opportunità. Fare innovazione costa e in una grande azienda puoi fare molte più cose. In parallelo cresce poi la difficoltà di farla atterrare questa innovazione perché a volte è difficile farla attuare perché c’è una resistenza naturale dell’azienda, tanto più se è di successo, a mantenersi sui propri binari e sulla sua posizione. L’innovazione deve servire alle aziende a mantenere un occhio vigile su cosa sta succedendo nel mondo e modificare il proprio business in maniera reattiva”.

PressGiochi