Germania: un rapporto rivela la mancanza di supervisione sui limiti di gioco online

È emerso dal rapporto stilato dal giornale ‘Investigate Europe’ che la mancanza di supervisione consente ai consumatori tedeschi di eludere il limite di deposito di $ 1.000 del paese per il gioco online. Imposto ai sensi del quarto trattato interstatale sul gioco d’azzardo (Glüneurstv), il limite dovrebbe applicarsi in tutti gli operatori.

La legislazione sul gioco d’azzardo tedesco consente ai giocatori di aumentare i limiti di deposito a € 10.000, ma devono richiederlo e gli operatori devono eseguire assegni sul reddito dei giocatori tramite registri fiscali o altre fonti dirette prima di accettare la richiesta.

Tuttavia, secondo Investigate Europe, gli stati tedeschi tentato di raggiungere un “accordo segreto” per consentire agli operatori di gioco online di aggirare i controlli finanziari corretti utilizzando un semplice controllo del credito tramite la piattaforma Schufa, nota come query Shufa-G.

Il rapporto rileva che, secondo il GGL, ora ci sono circa 300.000 giocatori con un limite di deposito di oltre € 1.000 al mese. Ma i giocatori possono facilmente aggirare i limiti di deposito a causa della mancanza di assegni incrociati su quanto depositano. L’applicazione del limite di deposito di €1.000 dovrebbe essere monitorata dal sistema di valutazione del gioco, gestito da GGL.

È stata esclusa la possibilità di cospirazione visto che gli stati tedeschi non sono stati disponibili alle richieste degli operatori di gioco online in passato, stabilendo un regime con regolamenti limitati e un’aliquota fiscale elevata. Nonostante ciò non sono mancate le critiche nei confronti del GGL.

L’organismo commerciale Deutscher Sportwettenverband (DSWV) ha accusato Investigate Europe di aver creato uno scadalo inutile e soprattuto infondato e ha negato qualsiasi accordo segreto per consentire controlli Schufa-G. Ha dichiarato: “DSWV sostiene che l’uso degli assegni di credito Schufa-G sia uno strumento appropriato per valutare la posizione finanziaria di un cliente. Tuttavia, i controlli Schufa-G e altre valutazioni finanziarie non possono trascurare fallimenti persistenti nel sistema Lugas, che minano la protezione dei consumatori tedeschi. La domanda su come esattamente un giocatore può dimostrare che la sua posizione finanziaria è complessa e non definita nella legge sul gioco d’azzardo”.

PressGiochi