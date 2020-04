Germania. Stop alle concessioni di licenze per operatori di scommesse sportive

In Germania, le autorità smetteranno di rilasciare licenze per gli operatori di scommesse sportive a seguito di una sentenza del tribunale amministrativo di Darmstadt. Il tribunale ha preso la decisione in seguito alle denunce di un operatore austriaco che ha sostenuto che le procedure erano sia “discriminatorie” che “opache”. Secondo i rapporti, la pausa nell’elaborazione delle domande durerà fino a nuovo avviso. L’anno scorso, 16 stati federali hanno ratificato il trattato statale sul gioco d’azzardo e hanno aperto la strada agli operatori affinché richiedessero licenze di scommesse sportive. L’Associazione tedesca per le scommesse sportive (DSWV) ha espresso il proprio malcontento per l’arresto nei procedimenti.

Il Presidente della DSWV, Matthias Dahms, ha dichiarato: “La decisione della corte è un duro colpo per i nostri membri. Anche se ci sono state promesse concessioni da parte del legislatore nel 2012, un’approvazione anticipata, che avrebbe dovuto essere resa possibile dal Trattato di Stato sui giochi, che è in vigore dall’inizio dell’anno, è tornata di nuovo in vetta. È particolarmente fastidioso che ci siano state autorizzazioni per tutto questo tempo. Il Gambling College non è stato in grado di raggiungere un accordo per settimane, anche se le decisioni erano già pronte sul tavolo. Questo organo di 16 funzionari dei ministeri statali è responsabile del rilascio finale dei permessi”.

I legislatori stanno attualmente delineando i regolamenti che formeranno il trattato di Stato tedesco sul gioco, che entrerà in vigore il prossimo anno. Le licenze Stop-gap avrebbero dovuto essere distribuite dall’inizio di gennaio 2020. Recentemente è stato riferito che lo stato dell’Assia aveva ricevuto 30 domande di licenza a partire da febbraio, con altri 20 operatori che manifestavano il loro interesse a ottenerne una.

