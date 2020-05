Germania. Presentato alla Commissione Europea il nuovo regolamento sul gioco d’azzardo online

Lo stato tedesco ha presentato il nuovo regolamento sul gioco d’azzardo online alla Commissione europea, dal 1 ° luglio 2021, saranno legalizzati anche casinò e poker online . I regolamenti sono stabiliti nella quarta versione del Trattato interstatale tedesco sul gioco d’azzardo , il Glücksspielneuregulierungstaatsvertrag (GlüNeuRStV). Il trattato deve ancora essere ratificato da 13 dei 16 stati federali della Germania, tra cui la Sassonia-Anhalt, che regoleranno il nuovo mercato legale dell’iGaming. Il nuovo organo sarà responsabile della supervisione di un mercato iGaming più completo, con giochi di casinò online e poker regolamentati in aggiunta alle scommesse sportive online, anche se alcuni prodotti dovranno affrontare restrizioni significative. Il limite di deposito di 1.000 euro stabilito nelle normative esistenti per le scommesse sportive online sarà esteso a tutti i nuovi prodotti, mentre verranno mantenuti altri limiti rigorosi sulle scommesse sportive tra cui un limite alle scommesse live riguardanti il risultato finale e i marcatori. Una volta ratificato, il nuovo trattato vincolerà gli Stati alla nuova legislazione fino alla fine del 2028, poi saranno liberi di ritirarsi con un preavviso di un anno. La Commissione europea aveva precedentemente criticato questo e altri aspetti del trattato affermando che i controlli e la durata a breve termine avrebbero creato un mercato poco attraente per gli operatori. Le tasse per le licenze saranno decise in base alle entrate previste. Al livello più basso, gli operatori che generano un fatturato fino a 40 milioni di euro pagheranno il 2% delle quote, mentre al più alto, quelli che generano almeno 130 milioni di euro pagheranno 185mila euro in più, lo 0,6% di tutte le quote. Il trattato ha anche stabilito un divieto di pubblicità tra le 21:00 e le 6:00. Il processo di concessione delle licenze consentito dall’attuale trattato tedesco per le sole scommesse sportive è stato interrotto a seguito di una sfida legale del bookmaker austriaco Vierklee, ma il Consiglio regionale di Darmstadt (DRC) ha confermato che sta ancora elaborando le domande di licenza di scommesse sportive online.

