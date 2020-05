Germania. Niente più pagamenti con la carta di credito nei casinò online

Visa ha incaricato le banche partner di non elaborare le transazioni per i casinò online utilizzando le sue carte di credito, garantendo solo le transazioni legali e debitamente autorizzate. Alcuni importanti operatori hanno già aggiornato le opzioni di pagamento sulle loro piattaforme per rimuovere Visa, ma vi sono alcune variazioni tra gli operatori. Tipico ha rimosso ogni menzione di Visa dalla sua piattaforma, ma Bwin di GVC Holdings sta avvisando i clienti che le carte Visa possono ancora essere utilizzate per le scommesse sportive, anche se non per i giochi da casinò. Sia GVC che Tipico hanno affermato di vedere le azioni della Germania contro i casinò online come una violazione del diritto dell’UE. La Germania ha precedentemente preso provvedimenti per tagliare i pagamenti da e verso i siti di gioco d’azzardo con licenza internazionale che offrono servizi nel paese, dove il gioco d’azzardo online rimane ufficialmente illegale. L’anno scorso erano stati presi provvedimenti per richiedere che PayPal impedisca le transazioni e il mese scorso il Ministero degli Interni della Bassa Sassonia ha avvertito che gli ordini di divieto sarebbero stati consegnati alle società di elaborazione dei pagamenti. Il rapporto di mancato recapito ha citato il Ministero dicendo che era in trattative con 19 fornitori di pagamenti e che nove avevano già smesso di elaborare i pagamenti per i casinò online i. La Germania è andata avanti con i piani per legalizzare il gioco d’azzardo online nel paese dal 1 ° luglio del prossimo anno, ma il processo di concessione delle licenze è attualmente bloccato a causa di una denuncia di un bookmaker austriaco.

PressGiochi