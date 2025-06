Germania: nel 2024, dai giochi entrate fiscali per 7 miliardi di euro

La GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder), ente regolatore del gioco d’azzardo tedesco, ha pubblicato il suo rapporto di attività dell’anno 2024, nel quale fa un bilancio degli sviluppi e dei successi dell’anno precedente. La relazione illustra il modo in cui si combattono le forme di gioco d’azzardo illecito e le attività di vigilanza sui fornitori legali. Un altro elemento centrale della relazione è l’analisi dell’andamento del mercato tedesco del gioco.

Lo scorso anno la GGL ha elaborato 230 autorizzazioni e richieste di modifica e ha supervisionato 141 fornitori. L’Autorità ha dovuto affrontare una serie di sfide normative, giuridiche e prudenziali. In particolare, i grandi eventi come il campionato europeo di calcio UEFA e le Olimpiadi hanno determinato un aumento delle attività pubblicitarie e delle scommesse che ha reso necessaria una maggiore sorveglianza.

Una pietra miliare del 2024 è stata la conferma giudiziaria dei “Markers of Harm” sviluppati dalla GGL. Questi indicatori sono stati sviluppati per verificare l’aumento dei limiti di deposito e sono stati utilizzati per la prima volta nel 2024. Il tribunale amministrativo di Magonza ha confermato la loro ammissibilità giuridica. La GGL vede in questo un passo importante verso standard uniformi di protezione dei giocatori.

Nel 2024 la GGL ha agito con successo contro le offerte illegali di gioco e ha potuto rendere l’offerta di numerosi fornitori illegali inaccessibile ai giocatori in Germania. Complessivamente sono state avviate 231 procedure di divieto e sono stati esaminati oltre 1.700 siti web. 450 siti di gioco illegali non erano più raggiungibili dalla Germania a causa di ordinanze di divieto e altri 657 per geo-blocco sulla base del Digital Services Act (DSA). Il blocco dei pagamenti ha reso più difficili i versamenti e i prelievi per le offerte illegali.

Un altro successo è stato l’adeguamento delle linee guida pubblicitarie di Google su iniziativa della GGL: da settembre 2024, solo i fornitori autorizzati in Germania possono pubblicizzare tramite Google Ads. Ciò ha ridotto significativamente la visibilità delle offerte illegali.

“Le nostre misure stanno avendo effetto. Tuttavia, contrastare le offerte illegali rimane una sfida impegnativa e richiede perseveranza e una stretta collaborazione con i partner nazionali e internazionali”, ha affermato Ronald Benter, CEO di GGL. Secondo le stime di GGL, il gioco online illegale rappresenta circa il 25% del mercato totale del gioco d’azzardo online.

Il mercato tedesco del gioco legale (online e terrestre) ha generato un fatturato lordo (equivalente alle perdite dei giocatori) di circa 14,4 miliardi di euro nel 2024, con un aumento di circa il 5% rispetto all’anno precedente. Le entrate fiscali derivanti dal gioco ammontavano a circa 7 miliardi di euro.

I fornitori regolamentati dalla GGL hanno generato circa quattro miliardi di euro, pari a una quota del 28% del mercato legale totale.

Nel mercato illegale, la GGL ha registrato 858 siti web di gioco in lingua tedesca gestiti da 212 operatori senza licenza. La GGL stima che i siti web illegali in lingua tedesca da essa registrati rappresentino un volume di mercato compreso tra 500 e 600 milioni di euro. Ciò corrisponde a circa il 3-4% del mercato legale totale (terrestre e online) e a circa il 25% del mercato legale del gioco online pericoloso, come le slot machine virtuali o le scommesse sportive.

Nel 2025, la GGL si aspetta ulteriori sentenze rivoluzionarie sulle sue misure, garantendo così una certezza giuridica ancora maggiore nel suo approccio. L’autorità continuerà a monitorare la valutazione del Trattato di Stato sul Gioco d’Azzardo del 2021 e, tra le altre cose, amplierà ulteriormente il monitoraggio della pubblicità. L’ulteriore sviluppo dell’utilizzo di server sicuri mira a migliorare ulteriormente la supervisione del mercato del gioco legale e a consentire un monitoraggio più preciso. Particolare attenzione è rivolta a un’intensa cooperazione con le autorità nazionali e internazionali per contrastare in modo più efficace il mercato illegale. Questo obiettivo non si rivolge solo ai fornitori stessi, ma anche ai fornitori di servizi tecnici, ai partner pubblicitari e ad altri attori di supporto.

