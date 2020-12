Germania. Lotto Baden-Württemberg sceglie la nuova tecnologia di Scientific Games

Scientific Games ha lanciato la sua nuova tecnologia di sistemi di gioco della lotteria Symphony in Germania con Lotto Baden-Württemberg. Il nuovo sistema di gioco alimenterà Lotto Baden-Württemberg e la sua rete di oltre 3000 rivenditori autorizzati a Stoccarda e fornirà supporto per l’intera linea di prodotti della lotteria, tra cui Lotto 6aus49, EuroJackpot, GlücksSpirale, KENO, TOTO, scommesse sportive Oddset e altri giochi istantanei.

“Essendo la prima lotteria al mondo a lanciare la piattaforma Symphony, stiamo aprendo la strada ad altre lotterie del settore per comprendere l’importanza della tecnologia dei sistemi e delle capacità di integrazione di terze parti per la crescita futura. Siamo estremamente soddisfatti della nostra decisione di continuare a collaborare con Scientific Games come nostro partner tecnologico e di lanciare Symphony come sistema di gioco di nuova generazione per supportare i nostri piani di crescita digitale e al dettaglio per i prossimi anni” ha spiegato Georg Wacker, MD di Lotto Baden -Württemberg.

“Lotto Baden-Württemberg ha dimostrato la propria fiducia nella tecnologia omnicanale basata su cloud di Scientific Games e nella nostra esperienza di crescita sostenibile. Ringraziamo la Lotteria e la sua leadership per la sua continua visione innovativa volta a promuovere una crescita e profitti massimi e sostenibili”, ha affermato Pat McHugh, CEO di Lottery Group per Scientific Games.

Matthias Müller, VP Strategic Sales & Marketing, International Lottery Accounts for Scientific Games ha dichiarato: “Ci congratuliamo con Lotto Baden-Württemberg per la decisione di far avanzare le operazioni ed essere preparati per le sfide future e posizionati per una crescita sostenibile. Symphony è la piattaforma giusta per supportare i piani strategici della Lotteria per abbreviare il time to market di nuovi prodotti e servizi”.

