Germania. Lo stato di Brandeburgo aggiorna le leggi sul gioco d’azzardo

Lo stato tedesco del Brandeburgo ha aggiornato i suoi regolamenti sul gioco d’azzardo per consentire il gioco online prima della prevista adozione del nuovo trattato statale tedesco sul gioco d’azzardo il prossimo anno. Lo stato ha aggiornato la sua legge sui casinò del 2007 per includere i giochi da casinò online che dovrebbero essere legalizzati in tutta la Germania a partire da luglio 2021. Allo stesso tempo, lo Stato ha anche aggiunto un nuovo regolamento che stabilisce che i negozi di scommesse e le sale giochi devono essere situati ad almeno 500 metri di distanza l’uno dall’altro. Inoltre ha aggiornato i regolamenti per le lotterie per consentire estrazioni di lotterie private con vendita di biglietti fino a €40mila. La scorsa settimana, il nuovo trattato interstatale tedesco sul gioco d’azzardo ha avviato la lunga strada verso la ratifica una volta approvato dal Ministro degli Interni di Berlino. Gli Stati hanno già concordato un periodo di transizione per tollerare le operazioni di gioco online esistenti prima che la legislazione entri in vigore.

