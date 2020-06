Germania. L’Autorità interna di Amburgo denuncia tre fornitori di scommesse e casinò online

Tra gli approcci delle diverse regioni tedesche al gioco d’azzardo online stanno emergendo differenze evidenti, mentre il paese attende di lanciare il mercato regolamentato.

Appena un giorno dopo che il Consiglio regionale di Darmstadt ha dichiarato che non avrebbe più intrapreso azioni di contrasto contro i siti di gioco online, l’Autorità interna di Amburgo ha presentato denunce penali contro Tipico, Bwin di GVC e Bet3000, dichiarando di aver “presentato un reclamo contro i fornitori illegali di scommesse sportive e casinò online”. Il pubblico ministero di Amburgo ha confermato che sta esaminando i rapporti contro le tre società. Si ritiene che le autorità di Amburgo abbiano presentato annunci pubblicitari utilizzati dagli operatori come prove per avviare un procedimento penale. Tipico è partner ufficiale della German Football League e dell’FC Bayern Munich, mentre l’altro grande club di Monaco, TSV 1860, ha un accordo con Bet3000 e bwin ha un accordo di sponsorizzazione con il Borussia Dortmund. I club della Bundesliga e il DFB-Pokal hanno sempre sottolineato che tali accordi mirano a pubblicizzare solo le offerte di scommesse sportive della società e non i casinò online, ma le autorità di Amburgo sostengono che le società offrono anche giochi da casinò illegali.

Bwin afferma che il divieto della Germania sui casinò online non viene applicato alla sua offerta, che è autorizzata a Gibilterra, mentre Tipico, che è autorizzato a Malta, sostiene che il divieto viola la legge europea.

La causa intentata contro i tre operatori potrebbe alimentare una disputa tra gli stati federali tedeschi. Alcuni stati stanno proponendo tolleranza nei confronti degli operatori senza licenza, sostenendo che potrebbero essere autorizzati il prossimo anno, mentre altri, come Amburgo, vogliono continuare a intraprendere azioni di contrasto nei confronti di operatori e prestatori di servizi di pagamento. Il Gaming Advisory Board tedesco si è schierato con quest’ultimo. La commissaria del governo federale Daniela Ludwig ha dichiarato: “Le aziende che violano la legge applicabile da anni non dovrebbero essere ricompensate con tolleranza”.

PressGiochi