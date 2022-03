Germania, l’associazione DSWV denuncia il dilagare dell’illegalità nelle scommesse

L’associazione di categoria Deutscher Sportwettenverband (DSWV) ha avvertito che è necessario fare di più per combattere il gioco d’azzardo senza licenza in Germania. Sebbene la posta in gioco nelle scommesse

Sebbene la posta in gioco nelle scommesse sportive sia aumentata del 27% a 9,4 miliardi di euro nel 2021, tornando ai livelli pre-pandemia, il DSWV afferma che il mercato nero è “dilagante”.

L’associazione ha affermato che su 507 siti di gioco d’azzardo online senza licenza esaminati a febbraio, 405 consentivano ai giocatori tedeschi di aprire account e 297 avevano siti Web in tedesco.

L’amministratore delegato di DSWV, Luka Andric, ha dichiarato: “Solo 36 provider hanno una licenza nazionale per ospitare questi giochi sul web. Per ogni fornitore legale, ci sono più fornitori senza autorizzazione. Nel frattempo, ci sono numerosi altri siti web che eludono ogni controllo, regolamentazione e tassazione. C’è il rischio che una parte sostanziale delle scommesse piazzate dai clienti tedeschi migri verso fornitori illegali del mercato nero”.

Il presidente della DSWV Mathias Dahms ha chiesto alle autorità tedesche di iniziare a bloccare i siti senza licenza prima dell’inizio della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar a novembre.

Ha detto: “Al più tardi entro l’inizio della Coppa del Mondo, le autorità di supervisione del gioco d’azzardo avrebbero dovuto assicurarsi che i fornitori di scommesse sportive non fossero autorizzati a operare in questo paese o pubblicizzare i loro prodotti senza un permesso tedesco. Se questo avrà successo, durante il torneo potrebbero essere riscossi tra i 40 e i 50 milioni di euro di tasse aggiuntive sulle scommesse sportive. Se la canalizzazione dei giocatori verso le offerte legali non funzionerà meglio in futuro, c’è il rischio di una migrazione permanente dei giocatori al mercato nero oltre alla perdita di gettito fiscale. La protezione dei consumatori e dei giovani non ha luogo lì”.

PressGiochi