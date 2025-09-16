Germania, l’associazione DSWV avverte: “Solo uno su dodici siti tedeschi di scommesse è legale”

Solo uno su dodici siti di scommesse tedeschi è legale – avverte l’Associazione Tedesca delle Scommesse Sportive (DSWV) – all’inizio della stagione della UEFA Champions League: ci sono almeno 382

Solo uno su dodici siti di scommesse tedeschi è legale – avverte l’Associazione Tedesca delle Scommesse Sportive (DSWV) – all’inizio della stagione della UEFA Champions League: ci sono almeno 382 siti web in lingua tedesca illegali che offrono scommesse sportive, contro appena 34 siti legali. La DSWV fa riferimento a una valutazione corrispondente dell’Autorità Comune per il Gioco d’Azzardo dei Länder (GGL) per l’anno 2024.

«Online, il rapporto è di 11 a 1 a favore del mercato nero, e questo mette a rischio i giocatori», ha dichiarato Mathias Dahms, presidente della DSWV. «Nel mercato legale delle scommesse sportive, i giocatori beneficiano di protezione garantita, pagamenti affidabili e entrate fiscali per il bene comune. I fornitori illegali del mercato nero, invece, non rispettano alcuna regola, non offrono sicurezza e comportano un rischio maggiore di dipendenza dal gioco.»

Con l’inizio della Champions League — la seconda competizione più scommessa in Germania dopo la Bundesliga — il volume delle scommesse è aumentato vertiginosamente.

«I giocatori devono essere particolarmente attenti in questo periodo dell’anno per non finire accidentalmente su siti illegali. Ecco perché è importante che i fornitori legali siano visibili con cartelloni pubblicitari a bordo campo e spot televisivi durante le partite della Champions League», sottolinea Dahms.

Molti giocatori non sanno che non solo corrono rischi maggiori, ma sono anche perseguibili penalmente. Partecipare a scommesse sportive non autorizzate può comportare una pena detentiva fino a sei mesi o una multa.

«È nell’interesse comune di autorità, fornitori e giocatori rafforzare il mercato legale e contrastare il mercato nero», ha concluso Dahms. «Solo così si può garantire la protezione dei giocatori, l’integrità e le entrate fiscali.»

