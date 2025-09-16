Newsletter

16 Settembre 2025 - 22:21

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Germania, l’associazione DSWV avverte: “Solo uno su dodici siti tedeschi di scommesse è legale”

Solo uno su dodici siti di scommesse tedeschi è legale – avverte l’Associazione Tedesca delle Scommesse Sportive (DSWV) – all’inizio della stagione della UEFA Champions League: ci sono almeno 382

16 Settembre 2025

Share the post "Germania, l’associazione DSWV avverte: “Solo uno su dodici siti tedeschi di scommesse è legale”"

Stampa pagina

Solo uno su dodici siti di scommesse tedeschi è legale – avverte l’Associazione Tedesca delle Scommesse Sportive (DSWV) – all’inizio della stagione della UEFA Champions League: ci sono almeno 382 siti web in lingua tedesca illegali che offrono scommesse sportive, contro appena 34 siti legali. La DSWV fa riferimento a una valutazione corrispondente dell’Autorità Comune per il Gioco d’Azzardo dei Länder (GGL) per l’anno 2024.

«Online, il rapporto è di 11 a 1 a favore del mercato nero, e questo mette a rischio i giocatori», ha dichiarato Mathias Dahms, presidente della DSWV. «Nel mercato legale delle scommesse sportive, i giocatori beneficiano di protezione garantita, pagamenti affidabili e entrate fiscali per il bene comune. I fornitori illegali del mercato nero, invece, non rispettano alcuna regola, non offrono sicurezza e comportano un rischio maggiore di dipendenza dal gioco.»

Con l’inizio della Champions League — la seconda competizione più scommessa in Germania dopo la Bundesliga — il volume delle scommesse è aumentato vertiginosamente.

«I giocatori devono essere particolarmente attenti in questo periodo dell’anno per non finire accidentalmente su siti illegali. Ecco perché è importante che i fornitori legali siano visibili con cartelloni pubblicitari a bordo campo e spot televisivi durante le partite della Champions League», sottolinea Dahms.

Molti giocatori non sanno che non solo corrono rischi maggiori, ma sono anche perseguibili penalmente. Partecipare a scommesse sportive non autorizzate può comportare una pena detentiva fino a sei mesi o una multa.

«È nell’interesse comune di autorità, fornitori e giocatori rafforzare il mercato legale e contrastare il mercato nero», ha concluso Dahms. «Solo così si può garantire la protezione dei giocatori, l’integrità e le entrate fiscali.»

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Comma 7: fino al 15 ottobre sono possibili integrazioni all’elenco AMEE

Octavian Digital a SBC Summit Lisbona. La Grutta a PressGiochi: “Al centro la strategia di internazionalizzazione”

Germania, l’associazione DSWV avverte: “Solo uno su dodici siti tedeschi di scommesse è legale”

Paesi Bassi, nuove linee guida per sale giochi per migliorare attuazione del dovere di tutela dei clienti

Corea del Sud: triplicati i casi di dipendenza dal gioco tra gli adolescenti negli ultimi tre anni

L’ Italian Poker Challenge torna a Campione con €1.000.000 di montepremi garantito

ITIA mette al bando un tennista thailandese per match-fixing

Apre oggi a Lisbona l’edizione 2025 del SBC Summit: oltre 30mila partecipanti attesi

IGT confermata Sponsor Ufficiale dei Lanyard per BEGE 2025

Champions League – Buona la prima per l’Inter, avanti a 1,75 con l’Ajax

Macao: le entrate fiscali del gioco raggiungono 1,04 miliardi di dollari ad agosto

Paesi Bassi: gli affiliati olandesi puntano sulla qualità con il nuovo sito web del KVA

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy