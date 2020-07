Germania. La regolamentazione del gioco legale sta spostando i giocatori verso quello illegale

L’annuncio da parte dell’Amministrazione del Senato di Berlino per l’economia, l’energia e le operazioni (Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe) di chiudere gli arcade ha incontrato incomprensioni da parte del Gruppo Gauselmann, il più grande produttore di slot machine e operatore di arcade della Germania. Delle 500 sale per le quali è stato richiesto un permesso di gioco a Berlino nel 2016, solo 120 riceveranno una nuova licenza. Ciò significa che dovranno chiudere circa 380 operazioni legali.

Manfred Stoffers, membro del consiglio di amministrazione responsabile per il marketing, le comunicazioni e gli affari politici, ha spiegato: “Chiuderanno senza senso, poiché ciò non porterà al miglioramento della protezione dei giocatori promesso dai legislatori di Berlino, ma al contrario. Sono commercianti di macchine a gettoni professionisti che hanno creato posti di lavoro soggetti a contributi obbligatori di sicurezza sociale e hanno pensato che il loro investimento a Berlino fosse un investimento per il futuro. Il violento assalto politico è tuttavia insensato quanto la chiusura delle sale. Non riesco a immaginare che i politici di Berlino abbiano intenzione di regredire in quello che fino ad oggi è stato un mercato trasparente per i giochi commerciali e di lasciarlo in futuro ddirittura al crimine organizzato”.

Indipendentemente da quale possa essere stato il motivo, il gruppo Gauselmann e i suoi clienti sono stati colpiti insieme all’organizzazione “German AWP Association ” (DAW) e all’Associazione regionale degli operatori di macchine a moneta e tutti i rappresentanti del settore non rinunceranno a ricordare al senato i suoi obblighi ai sensi del trattato statale sul gioco d’azzardo, che dichiarano: “Il nostro dovere sociale come settore è fornire giochi legali e di alta qualità che soddisfino il naturale bisogno delle persone di giocare. La situazione a Berlino mostra quanto sia importante. Siamo pronti a riconquistare il terreno che è stato perso per il mercato. Berlino deve darci solo la possibilità di farlo”.

